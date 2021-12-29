تجمُّع الصاغة والمُعدِّنين وتجار الذهب يدخلون في اضراب





دخل تجمُّع الصاغة والمُعدِّنين وتجار الذهب في إضراب عن العمل بعمارة الذهب في الخرطوم وعدد من أسواق ومواقع إنتاج الذهب بالولايات امس للمطالبة بإلغاء قرار الشركة السودانية للموارد المعدنية القاضي بتحصيل ألف جنيه على كل جرام من الذهب، ونظموا وقفه احتجاجية أمام مجمع الذهب في الخرطوم.وأكد التجمُّع، استمراره في التصعيد خلال الأيام المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبه.

وقال رئيس تجمع الصاغة والمُعدِّنين عاطف أحمد في تصريحات صحفية إن الإضراب نُفِّذ بنسبة تصل 80% في الخرطوم وعدد من الولايات، واعلن عن تكوين لجنة لمُقابلة المسؤولين في الدولة، خاصة وزارتي المعادن والمالية والشركة السودانية للموارد المعدنية وكافة الجهات المعنية.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة