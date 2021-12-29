مجلس الأدوية: (25) مصنعاً دوائياً بالسودان وتسجيل (8) آلاف صنف





قال المجلس القومي للأدوية والسموم، إن عدد الأدوية المسجلة في السودان بلغ (528‪8) صنفاً بشرياً، وأكد وجود (25) مصنعاً وطنياً لتصنيع الدواء.

وأكدت الأمين العام للمجلس د. مناهل عبد الحليم خلال مخاطبتها ورشة تنويرية بمباني المجلس اليوم الثلاثاء، إن المجلس لعب دوراً كبيراً في توفير المستحضرات الطبية في ظروف جائحة (كورونا)، وأشارت إلى الدور الكبير الذي لعبه المجلس في تسجيل اللقاحات خلال الجائحة بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

من جانبها، كشفت أمين أمانة التسجيل د. منهل سيد أحمد، عن الموافقة على إدخال (11) لقاحاً لفيروس (كورونا) من مصادر مختلفة، وقالت إن عدد الأدوية المسجلة في البلاد بلغ (528‪8) صنفاً دوائياً بشرياً، منها (119‪2) دواء وطني، وتسجيل (1919) دواء بيطري أجنبي، بجانب تسجيل (34) وطني، إضافة إلى (161‪4) مكمل غذائي و(33.510) مستلزم طبي، ونوهت لوجود (25) مصنعاً دوائياً بالبلاد و(8) مصانع للغازات الطبية.

من جهتها، إشارت د. وجدان الفيل في ورقتها عن دور المجلس، إلى أبرز التحديات التي تواجه المجلس والتي تمثلت في هجرة الكوادر العاملة بالمجلس، ولفتت إلى أن المجلس بحاجة لتأهيل أفرعه بالولايات لإحكام الرقابة على المعابر.

الخرطوم- محي الدين شجر

صحيفة الصيحة