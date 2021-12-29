لجنة المعلمين تطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى (24) ألفاً





طالبت لجنة المعلمين السودانيين، الحكومة بزيادة المرتبات بوصول الحد الأدنى للأجور إلى مبلغ (24) ألف جنيه خلال موازنة العام المقبل.

وقالت اللجنة في خطاب إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، تحصلت (السوداني) على نسخته، إن المطالبة بزيادة المرتبات تأتي في ظل التدهور المريع الذي يعيشه المواطنون بصورة عامة، والمهنيون بصورة خاصة، من جراء ارتفاع تكاليف المعيشة التي بلغت في شهر أكتوبر الماضي مبلغ (210) آلاف جنيه، فيما بلغ راتب الموظف بالدرجة الأولى مبلغ (41) ألف جنيه، ومرتب العامل (3) آلاف جنيه، وهو الحد الأدنى للأجور، ودعت لجنة المعلمين لتطبيق الزيادة المطلوبة ابتداءً من شهر يناير المقبل.

صحيفة السوداني