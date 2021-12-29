كشف تفاصيل حصر جارٍ لديون شركات المطاحن على الحكومة





قالت مصادر إن مديونية المطاحن على وزارة المالية، تقدر بملايين الدولارات والجنيهات معاً.

وأوضحت أن بعض المطاحن الموجودة بعدد من ولايات البلاد تتعامل بالعملة المحلية، وأخرى بالنقد الأجنبي، وأضافت: “تجرى حالياً عملية مراجعة وإحصاء المديونيات لمختلف المطاحن”، وأشارت المصادر إلى أن الديون غير ثابتة ربما تنقص وتزيد.

وفي الأثناء نقلت تقارير إعلامية مؤخراً، أن الحكومة تواجه صعوبات كبيرة فى سداد ديون المطاحن، ولم تعلن عن رقم محدد للمديونية.

وقال الخبير الاقتصادي، بروفيسور عبدالعظيم المهل، لـ(السوداني) إن وزارة المالية تماطل في سداد استحقاقات وزارات ومؤسسات وشركات مختلفة، وفي المقابل نجدها تدفع التزامات الأمن والقوات النظامية والقطاع السيادي، بينما وزارات مثل الصحة والتعليم، والمقاولين وشركات ومطاحن تبحث بطريقة “مستفزة” عن استحقاقاتها في المالية، وأضاف: “هذا الوضع جعل أي عمل أو سلعة تقدم للوزارة أسعارها مضاعفة عشرات المرات تعويضاً عن التأخر في السداد، مما أدى إلى تراكم الديون، مشدداً على أن فروقات سعر الصرف، انعكست سلباً، وزادت من قيمة المبالغ، وخلقت مديونيات كبيرة، واعتبر أن هنالك صرفاً على أشياء أقل أهمية.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني