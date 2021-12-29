هجوم حاد يطال عمرو دياب.. والسبب “يحرض على التحرش”





تعرض الفنان المصري عمرو دياب، لهجوم حاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إعلانه الأخير الذي قدمه لشركة سيارات شهيرة، بسبب ما وصفه المغردون بأنه “تحريض على التحرش”. تامر حسني يفجر مفاجأة.. “فكرة الاعتزال موجودة” ويظهر صاحب “يا أنا يا لا” في الإعلان وهو يقود السيارة، وتمر فتاة من أمامه فجأة، فيقف قبل أن يصدمها، ثم يقوم بتصويرها بخاصية جديدة توفرها السيارة الحديثة، ويعرض الصورة على هاتفه المحمول. في المقابل، اعتبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان “تحريضًا على التحرش بالسيدات، من خلال تصويرهن دون علمهن، ويمكن أن يتطور الأمر إلى ابتزازهن”. كما أشاروا إلى أن هذه سقطة كبيرة من مسيرة فنان كبير بحجم الفنان عمرو دياب، الذي يتمتع بشعبية كبيرة تتعدى الوطن العربي. كذلك، تعرضت الشركة الشهيرة لهجوم حاد من المغردين للسبب نفسه، وسط توقعات لتعرضها لخسائر مادية بسبب هذا الهجوم. يذكر أن الإعلان الجديد طرح في مطلع الشهر الجاري، حيث قدم فيه دياب أغنية من كلمات أيمن بهجت قمر،

الخرطوم (كوش نيوز)