خلفيّة للناظر “ترك” في آخر صورة له من مشفاه بالأردن تثير جدلاً





اثارت خلفيّة لناظر قبائل الهدندوة “سيد محمد الأمين ترك” في آخر صورة له التقطت من مشفاه بالعاصمة الأردنية عمان، ظهرت فيها شجرة الميلاد، أثارت جدلاً على مواقع التواصل.

وانتقد البعض مصوّر الناظر الذي كان بامكإنه أن ينأ عن خلفية هذه الشجرة لرمزيتها، المخالفة لشريعة المسلمين، وعدم إظهارها كخلفية لزعيم قبلي، يُعد قدوة في مجتمع الشرق.

يُذكر أن (عادة تزيين شجرة عيد الميلاد) سابقة للمسيحية ومرتبطة بالعبادات الوثنية في إكرام وعبادة الشجرة، وكانت منتشرة على وجه الخصوص في ألمانيا، ولذلك لم تحبذ الكنيسة في القرون الوسطى الباكرة عادة تزيين الشجرة، وأول ذكر لها في المسيحية يعود لعهد البابا القديس بونيفاس.

وطمأن المجلس الاعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، أنصاره على صحة الناظر ترك، الذي تماثل للشفاء ويتأهب للعودة للبلاد في غضون الأيام المقبلة.

الخرطوم: (كوش نيوز)