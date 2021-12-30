متضررو حرب الخليج يهددون بالتصعيد مجددا للمطالبة بحقوقهم





هدد متضررو تعويضات حرب الخليج الثانية بالتصعيد للمطالبة بحقوقهم ، وأعلنوا عن اعتزامهم دفع مذكرة جديدة للمفوضية السامية لحقوق الانسان ، والحكومتين العراقية والكويتية .

وقال نائب الأمين العام لمجلس الصداقة الشعبية السابق والمكلف بملف تعويضات حرب الخليج بدر الدين أحمد لـ(الجريدة): ” تقدمنا بدفوعاتنا ومستنداتها التي تثبت حقوقنا التي استولى عليها النظام البائد ، واتهمه بتعطيل الملف ، وانتقد اكمال اجراءات تسليم المخالصات الخاصة بحقوق المتضررين للعراق والكويت على الرغم من أنهم لم يتسلموا حقوقهم” .

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة