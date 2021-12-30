الجمعية الهندسية التسييرية بجامعة الخرطوم تعلن رفضها استئناف الدراسة





أعلنت الجمعية الهندسية التسييرية بجامعة الخرطوم عن رفضها استئناف الدراسة في ظل عدم التزام عمادة كلية الهندسة باكمال الترتيبات الخاصة بالوضع البيئي والأمني في الداخليات على حد سواء وسلامة ممتلكات الطلاب بها، و كذلك انهاء مظاهر العسكرة التي تتمثل في تواجد الشرطة بالبوابات.

وقالت في بيان أصدرته لها إنها جلست في وقت سابق مع عميد شؤون الطلاب وأوضح أنه اجتمع بصندوق دعم الطلاب الذي شرع في إجراءات النظافة العامة بالداخليات كما تعهد بتأمين حراستها وتعويض الممتلكات المسروقة بها والتي شملت عدداً من المراوح بالغرف والإنارة على أن تتم كل هذه الإصلاحات قُبيل مدة زمنية جيدة بحيث يتاح للطلاب القدوم للداخلية والإقامة بها .

وأردفت قمنا بزيارة ميدانية لداخليتي الوسط و أبودجانة لتفقد سير عملية الإصلاح والتي بدت خجولة في مجملها ولم يتم تأديتها بالشكل المطلوب الذي يوفر الحد الأدنى للإستقرار بها، هذا عطفاً على مشكلة الحرس التي ظلت معلقة بلا حلول مستدامة، في إستمرار لمسلسل إعتماد الإدارة على صندوق دعم الطلاب في عمليات الإصلاح و تركه بلا رقابة أو متابعة وتتحمل الإدارة في كل ذلك تبعات الوضع الماثل.

وأكدت الجمعية حرصها على إستمرار العملية الأكاديمية في ظل أوضاع آمنة و مهيئة، وتمسكت برفض استئناف الدراسة في ظل هكذا أوضاع وبلا تهيئة الظروف الموضوعية للإستقرار الأكاديمي ،وأعلنت استعدادها للتعاون في كل ما يلي تهيئة الداخليات والمراقبة المستمرة لها بما يخدم مصالح الطلاب .

صحيفة الجريدة