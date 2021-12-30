تحالف شباب شرق السودان يطالب بتمديد تعليق مسار الشرق





طالب تحالف شباب شرق السودان بتمديد القرار الخاص بتعليق مسار الشرق الى حين انعقاد المؤتمر الجامع لأهل الشرق وشدد على ضرورة وضع مصفوفة زمنية باعجل ما تيسر لتمكن قيام المؤتمر مع تحديد اجندته .ودعا التحالف في بيان تحصلت عليه (الجريدة) الى ضرورة تكوين اللجنة الخاصة بجبر الضرر وتحديد سقف زمني لها وناشد بتضمين رؤية التحالف في المؤتمر الشامل المزمع عقده خلال الفترة القادمة ، ورحب التحالف باللجنة التي تم تكوينها لحل مشكلة المسار والتي يترأسها نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي وأكد انها استطاعت ان تضع حلول مرضية لجميع الاطراف واعلن عن تايده لقراراتها ورأى أن ذلك سيسهم في ازالة الاحتقان السياسي بالاقليم.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة