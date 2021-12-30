الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة نهب ومهاجمة مقر اليوناميد في السودان





ادان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش نهب مهاجمة مقار بعثة اليوناميد في الفاشر.

وقال الناطق الرسمي بإسم أمين عام الأمم المتحدة ، إستيفان دو جاريك، في بيان اصدره أمس الأربعاء، ان مقار منظمة الأغذية الدولية تعرضت في مساء 28 من هذا الشهر لهجوم ونهب ل 1900 طن متري من الأغذية والمواد المخصصة لإطعام 730000 من الأشخاص المعرضون للخطر لمدة شهر.

وقال الناطق الرسمي في البيان أن الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة الإعتداء والنهب المستمر لمقار الأمم المتحدة ومعداتها وموادها التي منحت للسلطات السودانية للإستخدام المدني في الفاشر.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة في البيان السلطات السودانية بضمان الإستخدام المدني لأصول وممتلكات بعثة حفظ السلام الأممية في دارفور (يوناميد) بما يتفق مع الاتفاقية الإطارية التي وقعتها الحكومة مع الأمم المتحدة في مارس من هذا العام.

ودعا الأمين العام السلطات لتوفير بيئة العمل الآمنة والمرور لعمليات الأمم المتحدة المتبقية في الفاشر، معربا عن امتنانها لموظفي الأمم المتحدة المدنيين والعسكريين الذين يعملون في ظل هذه الظروف الصعبة.

الخرطوم 30-12-2021م (سونا)