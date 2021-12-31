خروج شاب راج استشهاده في مليونية 30 ديسمبر نافياً خبر وفاته





خرج الشاب “محمد السر” الذي تم تداول صوره واستشهاده اليوم الخميس في مليونية 30 ديسمبر نافياً خبر وفاته.

وقال “السر” الذي ينحدر من منطقة نوري شمالي السودان، في بث مباشر على فيسبوك، أن الخبر أقلق أهله ومعارفه وتم تبادله بصورة واسعة، لا يعرف الهدف من ورائه، مؤكداً انه بخير وصحة تامة، متحدثاً الآن من تمرين رياضي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت صور “محمد السر” على نطاق واسع معلنة استشهاده اليوم الخميس، أثناء مظاهرات 30 يونيو، بمدينة أمدرمان.

الخرطوم: (كوش نيوز)