رسالة مؤثرة لنجمة فضائية الخرطوم “رزان ماهر” قبل وفاتها





كتبت المذيعة بفضائية الخرطوم، رزان علي ماهر، كلمات مؤثرة في حقها زوجها المخرج بقناة النيل الأزرق مهدي نوري، قبل وفاتها بالقاهرة، بعد معاناة مع المرض.

قالت “رزان” :

من اصعب انواع الاختيارات هي اختيار شريك الحياة

لانك بتختار زول حيقاسمك باقي عمرك

حيقاسمك فرحك وحزنك

زول حتكمل معاهو حياتك

اختيارك للشخص بحدد شكل حياتك القادمة

بحدد شكل تربية اولادك

بحدد نجاحك وفشلك ومزاجيتك

الاختيار الصاح ماهو انك تختار الشخص الغني

او الناجح او الموهوب او الجميل او المتدين

الاختيار الصاح انك تختار شخص بتبقي معاهو ناجح وغني وموهوب وجميل ومتدين

شخص بضيف ليك مابخصم منك شخص بغير حياتك للاحسن

شخص تزدهر معاهو ماتذبل

اختاروا صاح يا اخوانا

دا زول مفروض يتحملك لما تصحيهو من أحلى نومه عشان تقول ليه قوم مواعيد الدكتور جات وانت نائم وتلقا لبس قدامك وطلع مع انو انت العيان ماهو دا الاختيار الصاح.

Razan Ali Mahier

الخرطوم: (كوش نيوز)