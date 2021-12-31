السودان ..تفويض للقوات النظامية باستخدام القوة الكاملة مع التفلتات بشمال دارفور





اجتمعت لجنة امن ولاية شمال دارفور برئاسة الوالي نمر محمد عبد الرحمن يوم الخميس واتخذت قرارات صارمة لحسم حالة التفلت التي حدثت الأيام الماضية.

وأعلن مدير الشرطة، مقرر لجنة أمن الولاية اللواء عبد الكريم حمدو محمد خير عقب الإجتماع، تفويض القوات النظامية تفويضاً كاملاً باستخدام القوة الكاملة بموجب قانوني الطوارئ (2 و3) والتي صدرت من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والتعامل بحسم مع كل من يتعرض للمواقع الإستراتيجية ويخل بأمن وسلامة المواطنين والممتلكات العامة، ولو لزم الأمر استخدام الذخيرة الحية.

من جانبه، ناشد الوالي نمر، المواطنين بعدم تعريض أنفسهم للخطر، والابتعاد عن الأماكن التي تتمركز فيها القوات النظامية والأجهزة الأمنية، والالتزام التام بحظر التجوال المفروض بالمدينة بعد نهب وسلب مقر البعثة المشتركة (يوناميد) ومخازن الغذاء التابعة لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) بالفاشر.

الفاشر- عبد المنعم العسيل

الصيحة