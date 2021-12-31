لجنة الأطباء: (4) شهداء سقطوا في مظاهرات (30) من ديسمبر





أكدت لجنة الأطباء المركزية سقوط «4» شهداء و (29) من الجرحى في مدينة أم درمان، خلال مظاهرات الـ «30» من ديسمبر التي انتظمت العديد من المدن السودانية.

و بحسب لجنة أطباء السودان المركزية فإن 4 من الشهداء سقطوا في مدينة أم درمان بجانب (29) من الجرحي فضلاً تزايد وصول الإصابات بالرصاص الحي والاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع إلى العديد من المستشفيات في الخرطوم وأم درمان وعدد من مدن الولايات.

ورغم الحصار الكبير الذي فرضته قوات الأمن واحكام اغلاق الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث نحج الآلاف من الثوار إجراءات الإغلاق والانتشار الأمني الكثيف من جانب قوات الأمن في العاصمة الخرطوم وبعض المدن الكبيرة الأخرى في النزول إلى الشوارع، وتمكن آلاف الأشخاص في العاصمة الخرطوم، من الخروج في الموكب متجاوزين حواجز متفرقة ورغم قطع خدمات الإنترنت والاتصال وإغلاق الجسور والطرق الحيوية حيث نجح متظاهرو الخرطوم في الوصول الى محيط القصر الرئاسي.

باج نيوز