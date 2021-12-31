أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 31 ديسمبر 2021





صحيفة: السوداني

محادثات سودانية إثيوبية حول الحدود المشتركة

استمرار عمل المصارف خلال عطلة الجمعة

نقابة أساتذة جامعة الخرطوم: الوضع الاقتصادي سبب رئيس في الإضراب

لجنة الأطباء المركزية: ارتقاء 4 شُهداء و29 إصابة في تظاهرات 30 ديسمبر

جهاز المخابرات: الفترة القادمة ستشهد تنسيقاً بين المنظومة الأمنية للتصدي لكل المُخطّطات التي تُجرى لتمزيق السودان

صحيفة : الجريدة

مظاهرات الخرطوم اليوم تتوجه نحو القصر والسلطات تستبقها بحملة اعتقالات وإغلاق للكباري

لجان محليات بحري تقرر منع المواكب من المرور بالمستشفيات والأسواق والاقتراب من الكباري

صحيفة النيل الدولية:

مقتل 4 متظاهرين وإصابة العشرات في مظاهرات الأمس

سكرتير عام الأمم المتحدة يدين بشدة نهب ومهاجمة مقر اليوناميد

جهاز المخابرات: إعادة الصلاحيات للتصدي لكافة المهددات لآمن البلاد

ميناء الخير يشهد تفريغ ناقلات للمشتقات البترولية

وكالة السودان للأنباء

تظاهرة الثلاثين من ديسمبر ختام لتظاهرات العام 2021 جهاز المخابرات

شمال دارفور: تفويض القوات العسكرية للتعامل بحسم مع كافة المتفلتين

والخارجين ميناء الخير يشهد تفريغ ناقلات للمشتقات البترولية

العدل المساواة تدفع بقواتها للمشاركة في قوات المهام الخاصة لحفظ الامن بدارفور

توقيف عدد من المتهمين بنهب محتويات مخازن برنامج الغذاء العالمي