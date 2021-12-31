الداخلية السودانية: 4 قتلى و297 مُصاباً من المُتظاهرين وإصابة 49 من قوات الشرطة خلال مواكب 30 ديسمبر





قالت وزارة الداخلية السودانية، إنّ قوات الشرطة قامت بتنفيذ خطة التأمين المجازة بكل محاورها من لجان أمن الولايات، وذلك في إطار تأمين مواكب 30 ديسمبر 2021 التي خرجت بحواضر بعض الولايات (الخرطوم، البحر الأحمر، نهر النيل، الجزيرة وكسلا).

وقالت في تعميم وفقاً للمكتب الصحفي للشرطة، إن مشاركة المتفلتين وأصحاب الغرض وسط المتظاهرين جنحت للتخريب والاعتداء على القوات بتكتيك واضح ومنظم، يدل على مشاركة محترفين بقيادات تضمر العداء الواضح للقوات النظامية.

واتهمت من أسمتهم بالمتفلتين باستغلال المواكب والتعبير السلمي والانحراف به نحو المواجهة مع القوات بدلاً من التعبير السلمي.

وأحصت قوات الشرطة بحسب بيانها، بولاية الخرطوم، 4 قتلى بمحلية أم درمان، إصابة 297 متظاهراً، وإصابة 49 من قوات الشرطة منهم 2 من الضباط وحرق ثلاث مركبات شرطية بمحلية شرق النيل.

وقالت: في ولاية الجزيرة أُصيب جندي، وفي ولاية كسلا أُصيب 3 من أفراد الشرطة وبولاية البحر الأحمر أُصيب مواطن واحد.

وأضافت: شهدت باقي الولايات حراكاً ولم تسجل مضابط الشرطة إصابات.

ودعت رئاسة قوات الشرطة إلى الالتزام بالسلمية والتعاون مع قادة الحراك للتنسيق لفضح أصحاب الغرض ومُعتادي الإجرام الذين يسعون للوقيعة بين الشرطة وشعبها لتحقيق أجندتهم، وعلى رأسها الفوضى وعدم الاستقرار، على حد تعبيرها.

باج نيوز