خدعة الموديلز.. عارضة أزياء تضع إسفنج أسفل ملابسها لتبدو أكثر أنوثة (صور)





قد تشعر بعض الفتيات بالضيق بسبب وزنها أو شكل جسدها، خاصة بعدما ترى القوام الممشوق، والجسد المثالي لعارضات الأزياء أو الممثلات، ولكن يبدو أن بعض مما يظهر على الشاشة ليس حقيقيًا، إذ أثارت عارضة أزياء أوروبية جدلًا واسعًا، بعد أن كشفت أنها ترتدي بدلة من الإسفنج، لتجعلها ذات قوام ممشوق، وتتمكن بذلك الظهور في إعلانات كبيرة الحجم.

وبحسب موقع «NewYork Post» فإن عارضة الأزياء التي تدعى «كارولين»، أصبحت شخصية مشهورة على موقع «تيك توك» أواخر الشهر الماضي، وما بثت أن حققت شهرتها، حتى قالت لمتابعيها سأكشف لكم عن سر خطير بشأن عارضات الأزياء.

وبدت عارضة الأزياء في مقطع فيديو نشرته عبر «تيك توك» وحصد أكثر من 300 الف مشاهدة، نحيفة في البداية، عن طريقة صورة سيليفي عرضتها لنفسها أمام المرآة، ومن ثم مضت قائلة إنها تظهر في الإعلانات بمقاسات مختلفة، تتراوح من XL إلى 5XL.

«إذا كانت لديك عيون، يمكنك أن ترى أنني لست بهذا الحجم»، هكذا قالت «كارولين» بعدما كشفت عن شكل جسدها الحقيقي، متسائلة أمام جمهورها «كيف نحل تلك المشكلة»، مستكملة حديثها «يجب أن أحضر شيئًا يسمى الحشو للعمل، وهو في الأساس بدلة تبديني سمينة عن مقاسي وتجعلني ذات قوام ممشوق، كما أن تلك البدلة مقسمة إلى قطع منفصلة تمكنني من زيادة أي مكان في جسدي أحب أن يبدو ممتلئًا عن غيره».

وتوضح الفتاة في الفيديو أن وكلاء اختيار الممثلين يفضلون في الواقع توظيف النساء النحيفات بدلاً من عارضات الأزياء ذات الحجم الزائد الفعلي لأنهن ما زلن يرغبن في أن تبدو الرقبة والوجه نحيفة بالفعل، مع امتلاء أماكن أخرى في الجسد، تجعلها تبدو أكثر أنوثة.

وأضافت أنها لن تأخذ الوظائف التي تتطلب منها ارتداء البدلة التي تجعلها سمينة بعد الآن، لأنها تأمل أن تظهر كل عارضة أزياء بشكلها الطبيعي.

وبحسب تقرير الموقع أيضًا، قال أحد العارضين البالغ من العمر 22 عامًا: «إنهم يريدونك أن يكون لديك أذرع صغيرة، وخصر نحيف، ولكن يعملان على أن يكون الثدي والفخذان ممتلئان ليحققا رواجًا للملابس التي يستعرضونها».

المصري لايت