الاتّحاد الأوروبي: بعد أكثر من شهر عقب توقيع الإعلان السياسي بين البرهان وحمدوك، لم تُجر أي تحقيقات ذات مصداقية في أي من الوفيات





أدان الاتحاد الأوروبي في السودان مقتل أربعة متظاهرين على أيدي القوات الأمنية خلال مظاهرات أمس الخميس 30 ديسمبر

وقال في بيان، إنّ استمرار الحملة على وسائل الإعلام أمر غير مقبول، وكذلك الهجمات على المستشفيات، ويجب احترام حقوق الإنسان وحياد المؤسسات الطبية في جميع الأوقات.

وأضاف: بعد أكثر من شهر عقب توقيع الإعلان السياسي بين قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، لم تُجر أي تحقيقات ذات مصداقية في أي من الوفيات.

مؤكداً على وجوب احترام حق الشعب السوداني في حرية التعبير السلمي وتقديم مرتكبي أيّ عنف إلى العدالة.

باج نيوز