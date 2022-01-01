الإعلامية “تسابيح مبارك” تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا وتكشف ماحدث لها في آخر “بث مباشر”





أعلنت الإعلامية السودانية، مذيعه قناة العربية الحدث “تسابيح مبارك” عن إصابتها بفيروس كورونا، وعزلها حالياً بالحجر الصحي.

وقالت “تسابيح” أستقبل 2022 وأنا بقوائم مصابي الكورونا ومن غرفة الحجر مع المسكنات إبتعاداً عن كل شيء وكل أحد.

وأضافت: قياساً على ما شعرت به الأيام الماضية حافظوا على سلامتكم وسلامة من تحبون ما استطعتم لذلك سبيلاً، فالكورونا ليست مزحة ولا خبراً تُنقل مستجداته في ذيل النشرة هي آلام جسدية ونفسية مُبرِحة.

وتابعت: الغريب أن الصورة من آخر بث مباشر حاورت فيه ضيفاً عن الكورونا وأنا حاملة للفيروس، ولا أعلم ولم يربط عقلي ولو للحظة بين ما يقول وشعوري بالفتور والصداع.

وختمت بدعواتها للجميع قائلة:(حماكم الله وأحبابكم من كل شر الصحة وتمام العافية أهم أمنياتي للعام القادم وكل عام)

الخرطوم: (كوش نيوز)