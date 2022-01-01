السودان..الكشف عن هويّة 3 شهداء جدد





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن أنّ تمّ التعرّف على الشهداء الثلاثة مجهولي الهوية بعد تعرّضهم إلى القمع في مليونية 30 ديسمبر.

وقالت اللجنة بحسب تعميمٍ صحفي، السبت، إنّ الشهداء هم متوكل يوسف صالح”17″عامًا، أحمد الأمين كنونة”28″ عامًا، وبسام حسن جمعة”21″ عامًا.

وأوضحت اللجنة أنّ القمع الذي حدث لمواكب الشعب يعرف بأنّه جريمة ضدّ الإنسانية مكتملة الأركان.

والجمعة، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن ارتقاء خمسة شهداء في مجزرة 30 ديسمبر.

ووصلت حصيلة الشهداء منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي”53″ شهيدًا.

باج نيوز