البرهان: نجدد التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى





جدد رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، الجمعة، التأكيد على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والمحافظة على الفترة الانتقالية.

وقال البرهان في كلمة للشعب السوداني بمناسبة بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان: “نتمسك ببناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المحدد”.

وأضاف: “التنازع حول السلطة والانفراد بها وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات وتعطيل لحياة الناس يوجب علينا جميعا تحكيم صوت العقل”.

وتابع: “التوافق طريقه قبول الحوار الجاد وهو مفتوح للجميع والسبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات.

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة السودانية، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت أمس الخميس.

وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.

وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار “لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية”.

الراكوبة