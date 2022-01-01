جدل حول أمسية “عشة الجبل” بكسلا





أعلن بعض جماهير ولاية كسلا، مقاطعتهم لحفل الفنانة “عشة الجبل” ليلة رأس السنة، والتي كان قد أعلن عنها قبل أسبوع على مسرح تاجوج.

وقال عدد من مواطني المدينة، إنهم قاطعوا الحفل بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد ووقوع حالات قتل وقمع لجماهير الشعب السوداني التي خرجت في مواكب سلمية.

فيما انتقد البعض إلغاء حفل “عشة الجبل” والتي كانت قد اعتزمت إقامة الحفل- بحسب بعض المصادر، والتي أوضحت أن عدد الذين تسلموا التذاكر لا يتعدى الـ(250) شخص فقط، فيما لم المطربة إلى المسرح لإحياء الحفل، وبينما أكد البعض أنها لم تأت تضامناً مع أسر الشهداء وللظروف التي تمر بها البلاد، قال آخرون إنها لم تحضر نسبة لضعف الإقبال من الجمهور.

وفي وقت سابقٍ، اعتذر عدد من الفنانين الذين أعلنوا عن إقامة حفل رأس السنة وألغوا حفلاتهم على خلفية استشهاد متظاهرين سلميين في مليونية 30 ديسمبر، منهم ندى القلعة وطه سليمان وآخرين.

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