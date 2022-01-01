توقعات باستمرار انخفاض درجات الحرارة





توقعت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوي ان تشهد مناطق الشمال الأوسط وجنوب الأوسط من البلاد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة بمعدل (2-5) درجة مئوية مع احتمال تأثر تلك المناطق بالرياح النشطة المثيرة للغبار والاتربة.

وأشارت النشرة الصادرة اليوم إلى تأثر البلاد اليوم السبت بمرور جبهة هوائية باردة مصحوبة بنشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية واحتمال الانخفاض فى درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى في الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية للبلاد.

وقالت “من أهم معالم الطقس تأثر البلاد بمنحفض السودان الحراري والذي يمتد إلى الاجزاء الشمالية الشرقية للبحر الأحمر كمايغطي مرتفعا جويا شمال افريقيا ويمتد إلى أجزاء من الشمال والشمال الغربي للبلاد.

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