مدير الشرطة: لا نمتلك سلطة مطلقة ونحقق مع ضباط حول التجاوزات





سودافاكس – كشف مدير عام قوات الشرطة، عنان حامد، عن تحقيقات تقوم بها الشرطة في أيّ تجاوزاتٍ أو إفراطٍ في استخدام القوة في تظاهرات الخميس الماضي.

وقال عنان بحسب صحيفة الحراك السياسي، إنّ التحقيقات ستطال الآن الأفراد والضباط المسؤولين عن القوّة وأشار إلى مسؤولية الضباط عن تحرّكات الأفراد.

وشدّد عنان بحسب الصحيفة بأنّ لا كبير على القانون.

وقال مدير عام قوات الشرطة” القانون يطبّق علينا قبل الآخرين”.

وأوضح بأنّ الشرطة لا تمتلك سلطة مطلقة وأنّ حفز الأمن بالقانون وليس بالإفراط.

وأكّد بأنّ الشرطة لن تجامل في التعامل مع أيّ تجاوزات يمكن أنّ تكون قد وقعت من منسوبيها.