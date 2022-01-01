مقاومة الخرطوم تؤكد “ما حنوقف تصعيد إلا نموت” وتعلن عن خمس مواكب خلال شهر يناير





أعلنت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عن جدولها التصعيدى لخمس مليونيات معلنة خلال شهر يناير ستكون فى ايام ٦ و ١٢ و ١٧ و ٢٤ و ٣٠ يناير وأكدت على وجود مليونيات اخرى غير معلنه , وتعهدت تنسيقيات لجان ولاية الخرطوم بان شهر يناير ليس سدرة منتهاها وأضافت “وأنحنا ما حنوقف تصعيد الا نموت”.

وشدد المكتب الميداني لتنسيقيات ولاية الخرطوم فى تصريح صحفي على المضى فى خطى الشهداء ومواصله للتصعيد الي حين اسقاط اللجنة الامنيه لنظام البشير وتمنى المجد والخلود لشهداء مجزرة ٣٠ ديسمبر والخزي والعار لمليشيات المجلس الانقلابي واضاف التصريح ان تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم توافقت على الخروج في شهر يناير في مليونيات معلنه هي ايام ٦ و ١٢ و ١٧ و ٢٤ و ٣٠ و اخرى غير معلنه , وأضاف “نوضح ان يناير ليس سدرة منتهانا ونحنا ما حنوقف تصعيد الا نموت”.

وصريح لمداميك عضو فى المكتب الميداني لتنسيقيات ولاية الخرطوم أن شهر يناير سيكون حافلا بالفعاليات الثورية والمواكب المليونية والتى ستتواصل حتى اسقاط الانقلاب الدموى وقال ان تنسيقية ولاية الخرطوم استحدثت اياما للمواكب الغير معلنة لارباك السلطات الانقلابية وان عهد الثوار الاحياء مع رفقاهم الشهداء اسقاط الانقلاب او الالتحاق بهم ، وقال مخاطباً قادة السلطة الانقلابية (يلا الجدول نزل انتو اشتغلو شغلكم واحنا حا نشوف شغلنا ).

الراكوبة