العمدة: 2022 سيكون عامًا للمصالحات الاجتماعية





في إطار النهضة التنموية التي ستشهدها كافة محليات الإقليم وفقاً للأولويات التنموية.

أوضح حاكم النيل الأزرق أحمد العمدة، أنّ عام 2022 سيكون للتنمية الشاملة والمصالحات الاجتماعية بمحلية الكرمك.

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح، السبت، بمدينة الكرمك اللقاء الجماهيري الحاشد .

وقال العمدة بحسب وكالة السودان الرسمية، إنّ العزم معقود على عدم العودة لمربع الحرب بصورةٍ نهائيةٍ.

ووجّه وزراء الصحة والبني التحتية والتعليم بضرورة التحرّك الفوري لحلحلة المشاكل الخاصة بخدمات المياه والصحة والتعليم واستئناف خدمات الاتصالات عبر الشبكات المختلفة بالكرمك.

باج نيوز