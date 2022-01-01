عبد الفتاح البرهان يعقد اجتماعًا طارئًا





كشفت تقارير صحافية، السبت، عن أنّ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان سيعقد اجتماعين طارئين، لمناقشة الأزمة السياسية بالبلاد والأوضاع الأمنية.

والجمعة، تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الجمعة، بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وحماية بلاده من الانزلاق نحو الفوضى والخراب.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال البلاد، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.

وقال البرهان :”نجدد تأكيدنا على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب، والعمل الجاد للحفاظ علـى نجاح الفتـرة الانتقالية واستكمال مهامها ومواصلة مسيرة السلام”.

ويشهد السودان اندلاع مظاهرات حاشدة ، للتنديد بالاتّفاق السياسي بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمطالبة بحكم ٍمدني.

باج نيوز