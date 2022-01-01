ملك السعودية وولي العهد: نرغب في تعزيز التعاون مع السودان





تلقى رئيس مجلس السيادة الاتتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم برقيات تهنئة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير ال سعود وسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والستين لإستقلال السودان.

وأعربوا عن أمنياتهم بأن تعود هذه الذكرى والشعب السوداني ينعم بالسلام والإستقرار والتقدم والنماء.

وأمن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على متانة العلاقات السعودية السودانية مؤكدين رغبتهم الراسخة في تعزيز وشائج الأخوة الصادقة والتعاون المثمر بين البلدين لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

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