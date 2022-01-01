مسؤولة أممية: المساعدات المنهوبة من برنامج الغذاء العالمي مخصصة لـ(الآف) الضعفاء بدارفور





قالت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان، خاردياتا لوندياي إن المساعدات الغذائية التي جرى نهبها من مستودع برنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر كانت مخصصة لمئات الآلاف من الأشخاص الأشد ضعفاً الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي بدارفور.

وأدانت لوندياي، اقتحام ونهب، جماعات مسلحة مجهولة مبنى الإمدادات الغذائية من مستودع برنامج الأغذية العالمي في الفاشر بولاية شمال دارفور مساء يوم 28 ديسمبر، يأتي هذا الحادث في أعقاب أعمال النهب وأعمال العنف المبلغ عنها حول قاعدة اليوناميد السابقة في الفاشر الأسبوع الماضي.

وقالت لو ندياي، في بيان تلقته “الصيحة” إن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني قلقون للغاية بشأن التقارير الواردة من شمال دارفور عن تعرض الأصول الإنسانية للهجوم خاصة وانها مساعدة غذائية مخصصة لأشد الناس ضعفاً في السودان.

ونبهت لو ندياي “يجب ألا تكون المساعدة الإنسانية هدفًا أبدًا، اذ ان واحد من كل ثلاثة أشخاص في السودان يحتاجون إلى مساعدة إنسانية” وأضافت ” مثل هذا الهجوم يعيق بشدة قدرتنا على توصيل الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه”.

وطلبت من جميع الأطراف وبشكل عاجل الالتزام بالمبادئ الإنسانية والسماح بالتوصيل الآمن للمساعدات المنقذة للحياة .

ووفقًا للتقارير الأولية ، فإن مستودع برنامج الأغذية العالمي الواقع في منطقة البورصة بمدينة الفاشر، يحتوي على ما يصل إلى 1900 طن متري من المواد الغذائية، مخصصة لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في تلك المنطقة، ويأتي ذلك -حسب قول لو ندياي – وسط عجز غير مسبوق في التمويل لبرنامج الأغذية العالمي يقدر بنحو 358 مليون دولار أمريكي. حتى 29 ديسمبر.

الصيحة