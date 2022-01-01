“أطباء السودان”: برصاصة.. شهيد جديد من مليونية 30 ديسمبر





أعلنت لجنة أطباء السودان، السبت، ارتقاء شهيد سادس من مليونية الثلاثين من ديسمبر، إثر إصابته برصاصة اخترقت الحوض من قبل قوات السلطة الانقلابية.

وقالت اللجنة في تعميمٍ صحفي” ارتقت روح الشهيد عبد الله عباس(الروسي)، 23 عامًا.

وتابعت” يصبح عدد شهدائنا المؤكّدين لدينا في مجزرة30ديسمبر 6 شهداءً كراماً طاهرةً أرواحهم”.

وأوضحت لجنة أطباء السودان أنّ عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب ارتفع إلى 54 شهيدًا.

وأردفت” بينهم 12 شهيد في عهد الاتّفاق الانقلابي الأخير”.

ويشهد السودان اندلاع مظاهرات حاشدة ، للتنديد بالاتّفاق السياسي بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمطالبة بحكم ٍمدني.

والخميس، خرجت مظاهرات في ثلاث مدن بالسودان، استجابةً لدعوات القوى المناوئة للحكم العسكري والمطالبة بالحكم الديمقراطي.

باج نيوز