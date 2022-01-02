كشف تفاصيل الاعتداء على محامي (الثوار) بقسم ببحري





كشفت عضو لجنة محامو الطوارئ نفيسة حجر عن تفاصيل اعتداء أفراد من قسم شرطة بحري بالضرب المبرح على المحامي سفيان عوض عبدالفراج أثناء قيامه بواجبه ومباشرته اجراءات الإفراج عن الثوار المعتقلين في مليونية ٣٠ ديسمبر.

وقالت في تصريح لـ(الجريدة): ” طالب المحامي سفيان بمباشرة الإجراءات للإفراج عن المعتقلين الثوار بقسم شرطة ببحري إلا أن عدد كبير من أفراد الشرطة اعتدوا بالضرب عليه داخل القسم” ، وأكدت أن الاعتداء تم أمام وكيل النيابة وضابط برتبة نقيب، وأردفت عجز الضابطين عن إيقاف جنودهما من الاستمرار في ضرب المحامي الذي تم نقله لطوارئ مستشفى بحري وهو فاقد للوعي.

الخرطوم : فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة