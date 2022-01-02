جرائم وحوادث

كشف تفاصيل الاعتداء على محامي (الثوار) بقسم ببحري

2022/01/02
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محكمة الجنايات 600x330

كشفت عضو لجنة محامو الطوارئ نفيسة حجر عن تفاصيل اعتداء أفراد من قسم شرطة بحري بالضرب المبرح على المحامي سفيان عوض عبدالفراج أثناء قيامه بواجبه ومباشرته اجراءات الإفراج عن الثوار المعتقلين في مليونية ٣٠ ديسمبر.

وقالت في تصريح لـ(الجريدة): ” طالب المحامي سفيان بمباشرة الإجراءات للإفراج عن المعتقلين الثوار بقسم شرطة ببحري إلا أن عدد كبير من أفراد الشرطة اعتدوا بالضرب عليه داخل القسم” ، وأكدت أن الاعتداء تم أمام وكيل النيابة وضابط برتبة نقيب، وأردفت عجز الضابطين عن إيقاف جنودهما من الاستمرار في ضرب المحامي الذي تم نقله لطوارئ مستشفى بحري وهو فاقد للوعي.

الخرطوم : فدوى خزرجي
صحيفة الجريدة

2022/01/02
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