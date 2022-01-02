بالفيديو.. “شيرين عبدالوهاب” تثير الجدل وتعلق: ممكن أخرج مع براد بيت وبعدها الواحد ممكن يقابل ربنا





كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أزمة صحية تعيشها خلال الفترة الأخيرة حيث أنها تظل 10 أيام في الشهر بصحة جيدة وتعاني باقي الشهر من التعب.

وقالت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»،«أنا ببقى كويسة وجسمي حلو جدا 10 أيام في الشهر بس والباقي جسمي بيعاندي جدا وبيعبي ميه».

ولفتت شيرين أنهم لو خيروها في أن تكون شخصا آخر لتمنت أن تكون مكان الملاكم الراحل محمد علي كلاي، ولاعب المنتخب الوطني المصري محمد صلاح.

وردت شيرين على سؤال «لو قدامك آسر ياسين وظافر العابدين وبراد بيت تخرجي مع مين وتقضي يوم معاه» قائلة: «اخرج مع براد بيت عشان هو مش هيفهم حاجة وأخرج معاه وأخليه يقعد يغازلني وممكن نرقص مع بعض رقصة سلو وبعدها الواحد ممكن يقابل ربنا».

وأشارت إلى أنّ أفضل فرح أحيته ولم تنسه طوال حياتها كان لأسرة جزائرية، وأقيم في أحد المزارع بالعاصمة الفرنسية باريس وأنها كانت سعيدة من انبهارهم بغنائها رغم أنهم لا يفهموا معنى الأغاني.

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صحيفة المرصد