وفاة عروستين وعريس وصديقهم وإصابة عريس آخر إثر حادث سير مروّع في طريقهم إلى منتزه بالخرطوم





أصيبت عائلة سودانية بصدمة قاسية مع إطلالة العام الجديد، بفقد أربعة من أبنائهم، (عروستان وعريس وصديقهم)، وإصابة عريس آخر، في حادث سير مروّع مساء أمس السبت، في طريقهم لتلبية دعوة من قبل صديقهم الذي كان يقود السيارة، إلى إحدى المنتزهات خارج الخرطوم.

وكان العريسان وهما شقيقان، قد دعاهم صديقهم مع زوجتيهما إلى وليمة بإحدى المنتزهات خارج الخرطوم، وتعرضوا إلى حادث سير مروع، توفي على إثره العروستين وأحد العرسان، و صديقهم المُضِيف، بينما أصيب العريس الآخر، بإصابات بليغة أدت إلى دخوله العناية المكثفة.

و وريت الجثامين الأربعة الثرى مساء أمس السبت في موكب حزين، وتركت الحادثة أسى بالغ في أوساط أسرهم وأصدقائهم ومعارفهم.

الخرطوم: (كوش نيوز)