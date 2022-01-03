



الأجيال الجديدة التي تروّج إلى فوضى وحرب أهلية وهلمجرا لاتعرف تاريخ السودان، هو نفسه يتكرر بالملي في كل مرة!

#على_جيل_التسعينيات_والألفية_أن_يقرأوا_جيدا_هذا_التاريخ

أكتوبر 1964.. حين فشلت ثورة السودان!

السير سر الختم الخليفة الحسن

رشحه حزب الأمة لرئاسة الحكومة الانتقالية، واختير رئيساً لحكومة أكتوبر الانتقالية الأولى والثانية (1964

٢ يونيو ١٩٦٥م)، بعد سقوط حكومة الفريق إبراهيم عبود في 21 أكتوبر 1964م.

لم يكن سر الختم ذا خبرة بالسياسة، كان الواجب الأول لحكومة سر الختم هو الإعداد للانتخابات في فترة انتقالية.

حل سر الختم الخليفة مجلس وزراء ثورة أكتوبر الأول تحت ضغط الشارع و الأحزاب وإلحاحها قبل أن يكمل دورته، وهذه هي الملابسة التي نُحت فيها مصطلح (نكسة أكتوبر)، إذ ظهر الأسى والندم على كثير من الناس لما أدركوا أنهم أضاعوا عبوداً وضاعوا هم بعده بسبب تلك الأحزاب المتصارعة التي همها أنفسها وقضاياها الخاصة، فحصل الضياع بأذى ما يسمى بالديمقراطية، وتأذى الناس في معيشتهم، للحد الذي هتف فيه الشعب لعبود ( ضيعناك وضعنا معاك)..

وبقي سر الختم على رأس مجلس وزراء أكتوبر الثاني الذي تغير تكوينه ومحتواه كثيراً، فخرجت المظاهرات تهتف: “يا خرطوم ثوري ثوري، خلي خليفة يلحق نوري”

وتصاعدت الأحداث إلى أن وقع إنقلاب مايو بقيادة العقيد ركن وقتها جعفر نميري والذي حكم البلاد ل ١٦ عاماً.

وبقريب من ذلك المشهد تكرر الأمر عام ١٩٨٥ بثورة أبريل، التي جاءت بالفريق أول عبدالرحمن سوار الذهب لفترة انتقالية امتدت زهاء العام، سلمها بعدها للأحزاب بمايسمى بالديمقراطية الثالثة التي شكل حكومتها الصادق المهدي، وضاقت المعيشة بالناس وتوالت الأزمات من خبز ووقود وكهرباء ومواصلات وسقوط مُدن الجنوب واحدة تلو الأخرى في أيدي المتمردين بزعامة قرنق، بينما تنعقد و تنفض الجمعية التأسيسية على خلافات الأحزاب، حتى وصل الحد لقول الشريف الهندي ( الديمقراطية دي لو شالها كلب مابنقول ليهو جر ).

فجاء إنقلاب الانقاذ بقيادة العميد ركن وقتها عمر البشير، الذي استمر زهاء ال ٣٠ عاماً.

وهكذا دواليك ..

#تاريخنا_أحداثه_متشابهة_تدور_في_حلقة_مفرغة

ابومهند العيسابي