خيري رمضان عن تظاهرات السودان: شوفنا الويل وكل كوباية بتتكسر هتدفعوا تمنها





أكد الاعلامي المصري خيرى رمضان، أن الأوضاع في السودان غير مستقرة منذ أكثر من شهرين والشعب في حالة غضب والحكومة غير مستقرة والشارع يعيش احتجاجات مستمرة، مطالبا مواطني السودان بالحفاظ على مقدرات بلادهم وعدم تدمير المنشآت ومحاولة الحفاظ على الحالة الاقتصادية.

ووجه الاعلامي خيرى رمضان، رسالة إلى السودانيين خلال تعليق ببرنامج “حديث القاهرة” على قناة القاهرة والناس، قائلا: “تجربتنا كمصريين شوفنا الويل وأيام صعبة جدا وكل كوباية بتتكسر هتدفعوا ثمنها يا أخواتنا وأهلنا في السودان، وكل طريق بيتكسر وكل عطلة واللى بيدفع الثمن دائما الشعوب”.

وتابع: “يا أهلنا في السودان خلوا بالكم من بلدكم وحلو المشاكل واضمنوا الامن عشان الامن لما بيفقد الحياة بتبقى صعبة واضمنوا الاستقرار وأعطوا فرصة للاقتصاد أنه يرجع يفوق والشعوب تدفع الثمن دائما”.

صدى البلد