الامة القومي: استقالة حمدوك ستعيد السودان إلى الحكم العسكري





رجح الأمين العام لحزب الأمة القومي الواثق البرير، أن تتبع استقالة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك التي أعلن عنها، ليل الأحد، تداعيات سياسية ودستورية كبيرة خلال الساعات القادمة رغم إشارته لحالة الارتباك السائدة في المشهد.

وقال البرير لـ”العين الإخبارية”: “خطوة حمدوك ستعيد السودان إلى الحكم العسكري مؤقتاً لكن مع استمرار الضغط الشعبي المحتمل ربما تسارع القيادة الحالية في تعيين رئيس وزراء مدني، فالساعات القادمة حبلى بالمواقف السياسية”.

ونوه إلى أن الأحزاب السياسية ولجان المقاومة الثورية التي تقود حركة الاحتجاجات منذ قرارات الجيش الصادرة في 25 أكتوبر الماضي سيكون لها موقف مشترك مما يجري غضون الساعات القادمة.

صحيفة الصيحة