64 ألف تصريح عمرة يومياً و71 ألفًا للصلاة بالمسجد الحرام





أعلنت وزارة الحج والعمرة أن عدد التصاريح التي أصدرتها أمس (الأحد) للصلاة والعمرة في المسجد الحرام وصلت إلى أكثر من 101 ألف تصريح، شملت حوالي 65 ألفا للصلاة، و36 ألفا للعمرة بمتوسط يومي 71 ألف تصريح للصلاة وحوالي 64 ألفًا للعمرة.

وأوضحت الوزارة، أن مجموع التصاريح الخاصة بالمسجد النبوي بلغت أكثر من 15 ألف تصريح، تضمنت حوالي 7 آلاف تصريح زيارة لقبر الرسول، و8 آلاف للصلاة في الروضة الشريفة، بمتوسط يومي 9 آلاف لزيارة قبر الرسول، وكذلك للصلاة في الروضة الشريفة.

وأبانت أن إجمالي التصاريح التي تم منحها منذ بداية عام 1443 هـ في المسجد الحرام يقترب من 20 مليون تصريح، والمسجد النبوي أكثر من 2.5 مليون تصريح.

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