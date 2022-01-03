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إلهام شاهين تثير الجدل وتصرح.. اللي رافضة الأحضان والبوس متشتغلش في الفن كفاية جهل!
علقت الفنانة المصرية إلهام شاهين، على رفض الفنانات تصوير الأحضان والقبلات في السينما والدراما المصرية، قائلة: “لو مش بتحترموا تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلوش وأبعدوا عن الوسط”.
وأشارت إلهام شاهين، خلال مقابلة في برنامج “كلمة أخيرة”، المُذاع عبر فضائية one:”مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة وده جهل.. واللي بيقول كده يروحوا يدرسوا ويفهموا واللي مش عايز ده ميشتغلش”.
فيما عقبت إلهام شاهين على اعتزال الفنانة المصرية حلا شيحة، قائلة:”اللي عايز يعتزل الفن ويختفي وميشتغلش براحته بس ميعملش فيها داعية دينية”.