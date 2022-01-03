الهيئة العامة للارصاد الجوية: إنخفاض طفيف فى درجات الحرارة





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية توالي إنخفاض طفيف فى درجات الحرارة بشقيها الصغرى والعظمى، فى جميع أنحاء البلاد فى ال 24 ساعة القادمة.

وأشارت في النشرة اليومية لحالة الطقس الصادرة اليوم الى أن أهم معالم الطقس تأثر البلاد بمنخفض السودان الحراري ومرتفع جوي يغطي شمال أفريقيا، ويمتد إلى المناطق الشمالية الغربية حتى أواسط البلاد، مما يؤدي إلى إنخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

ومن المتوقع أن يكون الطقس صافي ومشمس فى كل من الخرطوم وحلفا الجديدة ووادي حلفا وشندي ودنقلا وكريمة حلايب وابوحمد وكسلا وود مدني والقضارف والأبيض وكوستي وسنار وزالنجي والضعين وبابنوسة وام بنين وابو نعامة والدمازين. ستنشط حركة الرياح فيما يكون الطقس صافي ومشمس فى كسلا وام بنين وابو نعامة والدمازين وزالنجي والضعين وبابنوسة والفاشر. وستنشط حركة الرياح فى كل من شلاتين والدويم والنهود وكادوقلي وهناك أتربه مثاره فى رشاد ونيالا والجنينة فيما يكون الطقس غائم جزئياً بعطبرة وبورتسودان.

سونا