أبوه: 2022 عام تسجيل المواليد وتأمين صحي لكل طفل





خاطب الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة د/ عبد القادر عبد الله أبوه في إطار الحملة الإعلامية القومية لتسجيل المواليد، المنتدى الإعلامي الثاني بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في مناصرة عملية تسجل المواليد، النموذج التطبيقي للتسجيل للأطفال بمنطقة أمبدة ( البقعة ) تحت شعار: (سجل طفلك تحفظ حقو) بالتنسق مع الإدارة العامة للسجل المدني ومنظمة تنمية مهارات المرأة السودانية وبالتعاون مع منظمة اليونسيف وذلك يوم الأحد 2 يناير الجاري.

وأشاد أبوه بشراكة المجلس مع إدارة السجل المدني والتنسيق المحكم مع منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية ورعاية حقوق الأطفال وقال إننا نصبو بنهاية عام 2022م بتسجيل كل أطفال السودان وإستخراج شهادة ميلاد لهم لحفظ حقوقهم التي كفلتها لهم التشريعات الوطنية والمواثيق الإقليمية والإتفاقيات الدولية ليسهم ذلك في التخطيط الجيد للدولة وفق أولويات الطفولة.

وأكد أبوه أهمية إستخراج شهادة ميلاد للأطفال فاقدي الرعاية الوالدية ووعد أمهات الإطفال بإستخراج بطاقات التأمين الصحي لكل الأطفال الذين سوف يتم تسجيلهم والبالغ عددهم ال1000 طفل بمنطقة أمبدة البقعة، وأوضح أن عملية التسجيل سوف تستمر لتشمل منطقة الفتح بأمدرمان ومايو بمحلية جبل أولياء في الفترة الحالية كنموذج تطبيقي حي للحملة الإعلامية.

من جانبها أكدت مدير إدارة الرعاية بمحلية امبدة عواطف فرح أهمية تسجيل المواليد خاصة الأطفال فاقدي السند معلنةً عام 2022 عام تقديم الدعم لأسر الأطفال من الفئات الهشة، كما رحبت منال بدري رئيسة منظمة تنمية مهارات المراة السودانية بشراكة وتنسيق المجلس مع المنظمة موضحة أهمية تسجيل هؤلاء الأطفال لضمان حفظ حقوقهم.

سونا