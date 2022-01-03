شاهد بالصورة.. فتاة تثير الدهشة بظهورها في احتجاجات الخرطوم بكمامة “رائد فضاء”





أثارت فتاة سودانية، الدهشة في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها في احتجاجات الخرطوم ، يوم أمس الأحد، بكمامة تقليدية أشبه بكمامة “رواد الفضاء”.

وكانت “عسجد” قد صنعت لها كمامة لتخفيف حدة الغاز المسيل للدموع من أدوات محلية وغطت بها وجهها بشكل مثير، لاقى موجة من التعليقات.

واعتاد المتظاهرون في الخرطوم بالظهور في كل موكب بتقليعة جديدة مثيرة للدهشة، لدرجة وصفها البعض بتحول أشكال المواكب إلى مهرجانات.

الخرطوم: (كوش نيوز)