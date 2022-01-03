ناشطة سودانية في العمل الطوعي تجمع أكثر من 42 مليار جنيه في العام 2021 من خلال صفحتها على فيسبوك





أعلنت الناشطة السودانية في العمل الطوعي، “مهاد عصام” عن تمكنها من جمع تبرعات بلغت أكثر من 42 مليار جنيه خلال العام 2021 من فاعلي خير، من خلال صفحتها على فيسبوك، تم توزيعها على مشاريع خيرية.

وقالت “عصام” أن إجمالي التبرعات قد بلغت 42 مليار و 797 الف جنيه اجمالي تكاليف الحوجات التي تمت تغطيتها في العام 2021 المنصرم .

تم توزيعها على مشاريع أرامل جماعية، ومشاريع فردية لذوي احتياجات خاصة، وحقيبة رمضانية، كسوة العيد، كفالات، وتغطية نفقات علاج وعمليات جراحية، كراسي متحركة وأطراف صناعية، مواد تموينية لأسر متعففة وأيتام، رسوم جامعية، و إيجارات وغيرها.

وعبرت “مهاد” عن سعادتها بما تحقق من انجاز، بفضل الله اولا ثم بفضل أصدقاء ومتابعي صفحتها ثانيا الذين وصلت أعدادهم إلى أكثر من 300 الف متابع.

سائلة الله تعالى أن يتقبل من الجميع، مضيفة (وان شاء الله متفائلة بالعام 2022 وسنغطي اكبر كمية من الخير والعطاء).

الخرطوم: (كوش نيوز)