الصحة بالخرطوم تتجه لتنفيذ اشتراطات احترازية جديدة





دعا مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم د. محمود القائم لتطبيق مفاهيم الجودة داخل الوزارة والمؤسسات الصحية من خلال وسائل التواصل المختلفة باستهداف جميع العاملين للارتقاء بالخدمات المقدمة وتطويرها .

وكشف القائم لدى ترؤسه الاجتماع الدورى لمجلس الجودة بحضور مدراء الادارات العامة والادارات التابعة للمدير العام بقاعة المرحوم عبدالرحمن العشا عن اتجاه الوزارة لوضع العديد من الاشتراطات بالمؤسسات على رأسها ابراز كرت التطعيم بلقاح كوفيد ١٩ لصرف المرتبات بالوزارة وعزا ذلك لضمان تلقي جميع العاملين بالوزارة للتطعيم باللقاح من أجل الحد من انتشار الجائحة كما شدد على ضرورة اتخاذ الوزارة لاجراءات احترازية من ضمنها الالتزام بلبس الكمامة عند دخول الوزارة .

و أكدت مدير الادارة العامة للتخطيط الاسترتيجى د. أشواق إبراهيم على اهمية دور منسقي الجودة بالادارات فى نشر مفاهيم الجودة بين العاملين بالوزارة من خلال الانشطة المختلفة فيما أعلنت مدير قسم الجودة بادارة التطوير الادارى والجودة د. آلاء عاطف عن عدد من مشروعات التحسين التى تعكف على تفيذها الوزراة في وقت طالبت فيه بضرورة تعيين منسقين للجودة بالمستشفيات لاهمية تطبيق الجودة بالمؤسسات الصحية.

باج نيوز