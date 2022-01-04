غوتيريش يدعو قوات الأمن السودانية إلى ضبط النفس





يؤكّد غوتيريش أنّ تطلعات السودانيين إلى انتقال يقود إلى نظام ديمقراطي أمر بالغ الأهمية.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استمرار العنف ضد المتظاهرين في السودان، داعيا قوات الأمن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدّث باسم غوتيريش، في بيان: “يدين الأمين العام استمرار العنف الذي يستهدف المتظاهرين، ويدعو قوات الأمن السودانية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالحق في حرية التجمع والتعبير”.

وأشار إلى أنّ الأمين العام أحيط علمًا باستقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وهو يأسف لعدم وجود تفاهمٍ سياسيّ حول سبل المضي قدمًا، على الرغم من خطورة الوضع في السودان”.

وشدّد غوتيريش على جميع أصحاب المصلحة مواصلة الانخراط في حوار هادف للتوصل إلى حل شامل وسلمي ودائم.

باج نيوز