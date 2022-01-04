الناطق الرسمي لتجمع المهنيين يقر بتزايد دور المقاومة في قيادة الشارع





نفى الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين الوليد تراجع دور تجمع المهنيين في قيادة الشارع وأقر في الوقت ذاته بأن دور لجان المقاومة في قيادة الشارع في تزايد مستمر.

وأرجع الناطق الرسمي لتجمع المهنيين تراجع شعبية التجمع بسبب الأدوار التي قام بها اعضاء سابقين كانوا ينفذون أجندة قوى الحرية والتغيير وقال الوليد في تصريح لـ(الجريدة) هناك تشويشا حدث من قبل بعض أعضاء سابقين بالتجمع وهم الآن غير متواجدين في اي جسم من الأجسام المنضوية تحت التجمع .

ولم يستبعد امكانية عودة الأجسام التي خرجت من تجمع المهنيين ورهن ذلك بتقديم تلك الأجسام نقد لانتهاكها للوائح القانونية .

الخرطوم: مهند شاويش

صحيفة الجريدة