اضراب موظفي بنك الخرطوم يدخل يومه الخامس





دخل اليوم اضراب موظفي بنك الخرطوم بالرئاسة وفروعه الـ 133 بالعاصمة والولايات يومه الخامس احتجاجا على فصل أكثر من 200 موظف وتهديد عدد كبير من الموظفين بانهاء عقوداتهم بسبب مطالبتهم بزيادة نسبة مرتباتهم بنسبة 250 بالمائة لتتماشى مع زيادة الأسعار والغلاء المعيشي، وفي الأثناء نفذ الموظفين أمس وقفة احتجاجية وطالبوا فيها باقالة مدير البنك ومدير ادارة الموارد البشرية .

وقال موظف بالبنك للجريدة فضل حجب اسمه إن ازمتهم بدأت منذ شهر مارس الماضي بعد مطالبتهم بزيادة مرتباتهم بسبب تدهور الوضع الاقتصادي الا أن مدير البنك منحهم وعد اللجنة بالاستجابة لمطالبهم في الثلاثين من سبتمبر الماضي ، وتم تأجيل الإضراب بسبب اعتصام القصر ، وأردف بعد حل رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اللجان التسييرية تنكر المدير للجنة البنك وتنصل من وعوده لها فقمنا بتكوين لجنة تم فيها تمثيل كل قسم بجانب ممثلي فروع الولايات والخرطوم وعلى الرغم من أن مطالبنا كانت تتمثل فقط في زيادة الأجور ولكن بعد أن قام مدير البنك بفصل تعسفي لأكثر من 200 موظف دون اتباع اللوائح طالبنا باقالته وأشار الى أن مدير البنك أكد أنه سيقوم بزيادة المرتبات بنسبة 100 بالمائة وابتداء من شهر يناير ولم يكتف بذلك بل تواصل مع اقسام البنك التي شاركت في الاضراب واصدر انذارات نهائية للموظفين بانهاء عقودتهم .

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة