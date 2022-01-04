بالفيديو.. فتاة شجاعة تنجح فى السيطرة على “أسد” هارب بشوارع الكويت





فى لقطة أشعلت منصات السوشيال ميديا المختلفة، ظهرت من خلالها فتاة وهى تنجح فى القبض والإمساك بـ “أسد” طليق فى شوارع الكويت، حيث وثقت كاميرات بعض من المواطنين الفتاة التى تحمل الأسد بين ذراعيها بعد هروبه من أحد المنازل.

ونقلت صحيفة “الوطن” الكويتية، صورة للأسد الذى تم السيطرة عليه، لتؤكد أن نجاح السيطرة عليه من قبل فتاة، بعد إثارته الذعر والرعب بين السكان والمارة فى منطقة الصباحية، لتضيف الصحيفة، أنه قدم تم التنسيق مع والد الفتاة والأشخاص الذين ربوا الشبل ومع شرطة البيئة لتسليمه إليهم.

وسرعان ما تناقلت وسائل الاعلام، مقطع فيديو للفتاة التي وصفها الكثيرون بالشجاعة، لنجاحها في السيطرة على الأسد قبل تسببه في إصابة المارة، وأصبحت الفتاة خلال ساعات قليلة تريند عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

صحيفة اليوم السابع