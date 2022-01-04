السودان .. مسؤول حكومي يحدد موعد تنفيذ الترتيبات الأمنية





أكد حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس لجنة الأمن بالإقليم الفريق أحمد العمدة بادي أن العام الحالي 2022 سيكون عاما لتنفيذ الترتيبات الأمنية وإنزالها على أرض الواقع.

وخاطب بادي أمس، بمركز مالك، منسوبي الجيش الشعبي الذين سيتم إدماجهم في القوات المسلحة بقيادة الفرقة الرابعة مشاة، في إطار إنفاذ برنامج الترتيبات الأمنية.

وأكد بادي أن الجهد مصوب لإستكمال الترتيبات الأمنية وإنفاذ إتفاقية جوبا لسلام السودان بمحاورها المختلفة إلى جانب العمل على توفير معينات عودة اللاجئين من دولتي إثيوبيا وجنوب السودان.

ووجه القوات التي سيتم إدماجها بضرورة الإنضباط والإلتزام بالتوجيهات بمواقعهم الجديدة، وأشاد بتضحيات منسوبي الجيش الشعبي خلال مراحل النضال المختلفة، وثمن مواقف القيادة العليا بالبلاد وإهتمامها بقضايا التنمية والإستقرار التي تهم مواطني النيل الأزرق.

ودعا إلى ضرورة العمل على دعم الوحدة والتماسك والتعاون من أجل بناء السودان.

وتناول الجهود الرامية لتشجيع الآخرين للعودة إلى حضن الوطن.

صحيفة الصيحة