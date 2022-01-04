بقال: رسالة للبرهان بخصوص رئيس الوزراء ” أعطوا الفرصة لشرق السودان “





🔅✍ انا المواطن إبراهيم بقال سراج وأتحدث هنا بصفتي كمواطن ، إنتمي إلى هذا البلد ولا احمل هويه أخري غير اني سوداني بس . واحب وطني على شيوع .

ولأنني مواطن على عاتقي مسؤلية المواطنه الحقة التي تعطيني الحق في أن أدفع بنصيحه لله والوطن ولمصلحة الشعب تحقيقاً للعدل وهاهي أقدمها لرئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي وأعضاءه الموقرين والي أبناء وبنات وطني العزيز والشعب السوداني قاطبة .

نصيحتي عبارة عن مقترح في صندوق الجميع بعد أن طوى السودان صفحة وحقبة ” قحت ” وفلولها وأصبحت نظام بائد وساقط وآخرها ذهاب الكابوس الجاسم علي صدر الشعب السوداني حمدوك ..

مقترحي بلا مقدمات وبايجاز للجميع لناتي برئيس وزراء من أبناء الشرق فالنجعل جميعنا الشعار واقعاً ” كلنا والهم شرق ” غرب السودان ممثلاً تمثيلاً كافياً في السلطة وفي السيادي والوزارات وآخرها نصيبه في السلطه من خلال اتفاق جوبا .. وكذلك النيل الأزرق ممثل تمثيلاً مُرضياً من خلال نصيبه من إتفاق جوبا وكذلك كردفان نالت حقها ونصيبها وآخر رئيس وزراء كان منهم .. و الوسط والشمال كذلك عبر الحقب التاريخية كانوا على صدارة الدوله منذ الإستقلال ..

يبقى من العدل والإنصاف والمعادله السياسية أن نعطي الشرق حقه فالشرق له إسهامات في تاريخ السودان وتحرير السودان ووحدة السودان وحراسة بوابات السودان الممتده من الثغر إلى النهر الي البحر . فإن كنتم حريصين على وطن يتساوى بنيه في الحقوق والواجبات فادركوا الشرق لتطوي ملفات الخلاف . وتتناغم المفرده السودانيه على تراضي .. اسمعوا كلامي دا كويس يا برهان ويا حميدتي ويا ساسة ، أعطوا الفرصة لشرق السودان ليختاروا رئيس وزراء متبقي الفترة الإنتقالية من الشرق .

إبراهيم بقال سراج

*الثلاثاء . 4 . يناير . 2022 م*