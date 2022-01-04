شاهد بالفيديو: وصلة رقص مثيرة لمطربة سودانية تثير ضجة بمنصات التواصل الإجتماعي





تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله المطربة ناهد محجوب وهي تقدم فاصل من الرقص بطريقة مثيرة وذلك أثناء تغنيها في حفل كانت تحييه. وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أثار فاصل الرقص ضجة بمنصات التواصل الإجتماعي خاصة وأن الطريقة التي كانت ترقص بها تتخللها نوع من الإhttps://kushnews.net/2022/01/312717ثارة، الأمر الذي جعل مصورين الفيديو يتبادلون الضحكات بطريقة مستفزة تبين مدي إعجابهم بطريقة رصقها.

https://www.facebook.com/%D9%86%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-996638240442575/د

الخرطوم :(كوش نيوز)